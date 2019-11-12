На Донбасі підірвалися українські військові: що відомо про їх стан

На Донеччині під час виконання бойового завдання на невідомому предметі підірвалися двоє українських військових. Один із них перебуває у важкому стані, в іншого – травми середньої тяжкості.

Поранення оборонці отримали поблизу Новотроїцького. Саме там хлопці виконували бойове завдання в глибині ротних та опорних пунктів. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

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Одному відірвало стопу й перебило гомілку, в іншого – відкритий перелом колінного суглоба й множинні вогнепальні осколкові поранення ноги. Обох доправили до Волноваської районної лікарні,

– зазначає він.

Кириленко каже: стан здоров’я одного військового тяжкий, зараз обох хлопців рятують медики.

Він просить тримати за українських бійців кулаки та окремо наголошує: поранення бійці отримали не в районі розведення сил, тому не варто перекручувати чи маніпулювати фактами.

Імен поранених бійців Кириленко не називає.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу