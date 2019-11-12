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      На Донбасі підірвалися українські військові: що відомо про їх стан

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      На Донбасі підірвалися двоє військових
      На Донбасі підірвалися двоє військових / 24 канал

      На Донеччині під час виконання бойового завдання на невідомому предметі підірвалися двоє українських військових. Один із них перебуває у важкому стані, в іншого – травми середньої тяжкості.

      Поранення оборонці отримали поблизу Новотроїцького. Саме там хлопці виконували бойове завдання в глибині ротних та опорних пунктів. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

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      Одному відірвало стопу й перебило гомілку, в іншого – відкритий перелом колінного суглоба й множинні вогнепальні осколкові поранення ноги. Обох доправили до Волноваської районної лікарні,
      – зазначає він.

      Кириленко каже: стан здоров’я одного військового тяжкий, зараз обох хлопців рятують медики.

      Він просить тримати за українських бійців кулаки та окремо наголошує: поранення бійці отримали не в районі розведення сил, тому не варто перекручувати чи маніпулювати фактами.

      Імен поранених бійців Кириленко не називає.

      карта окупованих теритоій
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Постраждалі Лікарня Операція Об'єднаних сил Вибух
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