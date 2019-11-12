На Донбассе подорвались украинские военные: что известно об их состоянии
В Донецкой области во время выполнения боевого задания на неизвестном предмете подорвались двое украинских военных. Один из них находится в тяжелом состоянии, у другого – травмы средней тяжести.
Ранения защитники получили вблизи Новотроицкого. Там ребята выполняли боевую задачу в глубине ротных и опорных пунктов. Об этом на своей фейсбук-странице пишет председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.
Внимание! На участке разведения сил в районе Петровского зафиксирован огонь
Одному оторвало стопу и перебило голень, у другого – открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги. Оба доставлены в Волновахскую районную больницу,
– отмечает он.
Кириленко говорит: состояние здоровья одного военного тяжелое, сейчас обоих парней спасают медики.
Он просит держать за украинских бойцов кулаки и отдельно отмечает: ранения бойцы получили не в районе разведения сил, поэтому не стоит искажать или манипулировать фактами.
Имен раненых бойцов Кириленко не называет.
Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала
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