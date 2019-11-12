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      На Донбассе подорвались украинские военные: что известно об их состоянии

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      На Донбассе подорвались двое военных
      На Донбассе подорвались двое военных / 24 канал

      В Донецкой области во время выполнения боевого задания на неизвестном предмете подорвались двое украинских военных. Один из них находится в тяжелом состоянии, у другого – травмы средней тяжести.

      Ранения защитники получили вблизи Новотроицкого. Там ребята выполняли боевую задачу в глубине ротных и опорных пунктов. Об этом на своей фейсбук-странице пишет председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.

      Внимание! На участке разведения сил в районе Петровского зафиксирован огонь

      Одному оторвало стопу и перебило голень, у другого – открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги. Оба доставлены в Волновахскую районную больницу,
      – отмечает он.

      Кириленко говорит: состояние здоровья одного военного тяжелое, сейчас обоих парней спасают медики.

      Он просит держать за украинских бойцов кулаки и отдельно отмечает: ранения бойцы получили не в районе разведения сил, поэтому не стоит искажать или манипулировать фактами.

      Имен раненых бойцов Кириленко не называет.

      карта окупованих теритоій
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Взрыв Операция Объединенных сил Больница Постраждалі Новости Донецка Война на Донбассе
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