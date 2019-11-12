На Донбассе подорвались украинские военные: что известно об их состоянии

В Донецкой области во время выполнения боевого задания на неизвестном предмете подорвались двое украинских военных. Один из них находится в тяжелом состоянии, у другого – травмы средней тяжести.

Ранения защитники получили вблизи Новотроицкого. Там ребята выполняли боевую задачу в глубине ротных и опорных пунктов. Об этом на своей фейсбук-странице пишет председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.

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Одному оторвало стопу и перебило голень, у другого – открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги. Оба доставлены в Волновахскую районную больницу,

– отмечает он.

Кириленко говорит: состояние здоровья одного военного тяжелое, сейчас обоих парней спасают медики.

Он просит держать за украинских бойцов кулаки и отдельно отмечает: ранения бойцы получили не в районе разведения сил, поэтому не стоит искажать или манипулировать фактами.

Имен раненых бойцов Кириленко не называет.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала