Смерть Панова: підозрюваним у жорсткому побитті загрожує довічне

Обом підозрюваним у жорстокому побитті ветерана АТО Ігоря Панова повідомили про перекваліфікацію справи. Тепер їм загрожує довічне ув’язнення

Їх дії розцінювали як замах на вбивство, тепер напад на Панова перекваліфікували на умисне вбивство, повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Знайте більше: Зеленський посмертно нагородив командира 128-ї бригади Коростельова

Слідство вважає, що до нападу на подружжя причетний син Оксани та його друг, який мешкав в одному під'їзді з Пановими. Обидва підозрюваних за рішенням суду перебувають під вартою без права на заставу.

Ветеран АТО помер у лікарні 20 листопада.

Що відомо про напад на Ігоря Панова?