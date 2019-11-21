Смерть Панова: підозрюваним у жорсткому побитті загрожує довічне
Обом підозрюваним у жорстокому побитті ветерана АТО Ігоря Панова повідомили про перекваліфікацію справи. Тепер їм загрожує довічне ув’язнення
Їх дії розцінювали як замах на вбивство, тепер напад на Панова перекваліфікували на умисне вбивство, повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
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Слідство вважає, що до нападу на подружжя причетний син Оксани та його друг, який мешкав в одному під'їзді з Пановими. Обидва підозрюваних за рішенням суду перебувають під вартою без права на заставу.
Ветеран АТО помер у лікарні 20 листопада.
Що відомо про напад на Ігоря Панова?
- Ігоря Панова та його дружину Оксану знайшли 10 листопада у під’їзді їх дому з проломленими черепами.
- Ветеран перебував у критичному стані. Його перевели до військового госпіталю у відділення нейрореанімації.
- Лікарі боролись за його життя понад два тижні. Але травми військового виявилась смертельними.
- Ситуація з його дружиною краща – вона вже прийшла до тями і навіть спілкувалась з поліцією.
- Причиною жорстокого нападу могла стати телефонна сварка між мамою та сином. Панова ж побили, бо вступився за жінку.
- Зловмисників затримали, але вони свою вину не визнають.
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