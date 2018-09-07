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Смерть первоклассницы на Волыни: учительница физкультуры дала комментарии

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6 сентября в Волынской области, в селе Пятидни, 6-летней первокласснице стало плохо на уроке физкультуры, после чего она умерла.

Учителя говорят, что никаких противопоказаний относительно посещений спортивного урока ученица не имела.

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Первый урок был рисование, и Алина отбыла его спокойно. Второй в расписании была физкультура, и девочка внезапно потеряла сознание. Медсестры в школе никогда не было по штатному расписанию, поэтому помощь учителя предоставляли сами.

Принесли ребенка почти мертвую, на нашатырный спирт не реагировала вообще. Открыла окно, раздела ее, начали делать искусственное дыхание, мокрую повязку ей делали, и пульс не прослушивался. Потом за 5 минут начали появляться синяки вокруг глаз проявляться. До приезда скорой делали массаж сердца,
– рассказала учительница физкультуры Майя Панасюк.

За это время в школу приехали медики. В первой бригаде скорой работает только фельдшер без врача. Позвали на помощь еще одну бригаду. Но та попала в ДТП и пришлось ждать третью машину.

И вернуть к жизни первоклассницу так и не удалось. Алина была единственным ребенком в семье, никаких противопоказаний и предостережений от родителей или медиков относительно физических нагрузок не было. Директор говорит, что первый урок физкультуры был ознакомительный и особых нагрузок детям не давали.

Учительница проводила общеразвивающие упражнения, показывала детям, как ходить вокруг спортзала. Справка медицинская была у ребенка о том, что она принадлежала к основной группе. Подписи врачей были,
– заявила директор школы Надежда Зволянская.

Специалист областного управления здравоохранения Людмила Рожко заверила, что ребенок чувствовал себя хорошо утром. Мама провела ее до школы, а на одном из занятий ей внезапно стало плохо. Перед школой Алина проходила обязательный медицинско-профилактический осмотр.

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В полиции сразу же открыли уголовное производство, а тело ребенка отправили на вскрытие. Эксперт причиной смерти назвал острую сердечную недостаточность.

Теги: Новости Украины Новости Луцка Жертвы Образование Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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