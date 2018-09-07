"Приказала спрятаться подальше": в Мариуполе директор школы публично унизила школьницу

В Мариуполе директор школы публично унизила школьницу из-за цвета ее волос на торжественной линейке по случаю Дня знаний. Она приказала девушке "скрыться подальше" и перекрасить дома волосы в естественный цвет.

Об этом пишет ТСН.

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Директору не понравилось, что девушка пришла на школьный праздник с розовыми волосами. Маме ученицы педагог пояснила, что ее дочь нарушает какой-то устав школы, который та никогда не видела.

Она сказала, чтобы я в течение недели перекрасилась с малинового в коричневый, потому что это неестественный цвет волос,

– рассказала школьница Анастасия.

Такое отношение учителя к ученику вызвало в социальных сетях немалый резонанс, и его назвали "буллингом". Кроме этого, на случай обратили внимание юристы., которые уверяют, что директор местной школы таким поступком нарушила закон.

"Унижение – это, когда детей ставят в угол, не выпускают в туалет, обсуждают их внешний вид и их недостатки перед всем классом. В этом случае перед всей школой сделали замечание и поставили на задний ряд. Здесь четкое нарушение прав ребенка", – рассказал юрист ОО "Родители SOS" Роман Бондаренко.

Мама девочки добавляет, что цвет волос никак не влияет на успешность ее ребенка. Анастасия принимает активное участие в различных школьных мероприятиях и занимается волейболом.