В селе Антополе, Андрушевской городской общины Житомирской области, 8 мая автомобиль врезался в дерево. В результате аварии погибли водитель и несовершеннолетний пассажир.

ДТП с пострадавшими произошло вечером. Сообщение в полицию поступило от медиков ориентировочно в 21 час.

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Авто врезалось в дерево

Предварительно в полиции установили, что в селе на закругленном участке дороги, водитель автомобиля ВАЗ 2101, очевидно, не выбрав безопасной скорости движения, не справился с управлением и въехал в дерево.

"В результате столкновения авто ВАЗ с деревом погибли ее водитель и несовершеннолетний пассажир. Продолжается выяснение причин ДТП", – сообщили в полиции.

2 человека погибли в ДТП на Житомирщине / Фото Нацполиции

Водитель погиб на месте от полученных травм. Мужчине было 48 лет, он жил в Червоненской поселковой общине в Житомирской области. Его 15-летний пассажир получил серьезные телесные повреждения. Несмотря на помощь врачей, парень умер.

Сейчас полиция начала досудебное расследование и выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Обратите внимание! Полицейские призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности во время поездок. Кроме того, заботиться, чтобы скорость движения была такой, при которой вы уверенно можете контролировать авто.

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