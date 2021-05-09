На Житомирщині легковик влетів у дерево: серед жертв є неповнолітній
У селі Антополі Андрушівської міської громади, що на Житомирщині, 8 травня автомобіль врізався в дерево. Внаслідок аварії загинули водій та неповнолітній пасажир.
Джерело:Нацполіція
ДТП з потерпілими трапилась увечері. Повідомлення у поліцію надійшло від медиків орієнтовно о 21 годині.
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Авто врізалось у дерево
Попередньо у поліції встановили, що у селі на заокругленій ділянці дороги, водій автомобіля ВАЗ 2101, очевидно, не вибравши безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і в'їхав у дерево.
"Унаслідок зіткнення авто ВАЗ з деревом загинули її керманич і неповнолітній пасажир. Триває з'ясування причин ДТП", – повідомили у поліції.
2 людей загинули в ДТП на Житомирщині / Фото Нацполіції
Водій загинув на місці від отриманих травм. Чоловіку було 48 років, він жив у Червоненській селищній громаді на Житомирщині. Його 15-річний пасажир отримав серйозні тілесні ушкодження. Попри допомогу лікарів, хлопець помер.
Наразі поліція почала досудове розслідування та з'ясовує причини та обставини ДТП.
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