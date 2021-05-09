У селі Антополі Андрушівської міської громади, що на Житомирщині, 8 травня автомобіль врізався в дерево. Внаслідок аварії загинули водій та неповнолітній пасажир.

ДТП з потерпілими трапилась увечері. Повідомлення у поліцію надійшло від медиків орієнтовно о 21 годині.

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Авто врізалось у дерево

Попередньо у поліції встановили, що у селі на заокругленій ділянці дороги, водій автомобіля ВАЗ 2101, очевидно, не вибравши безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і в'їхав у дерево.

"Унаслідок зіткнення авто ВАЗ з деревом загинули її керманич і неповнолітній пасажир. Триває з'ясування причин ДТП", – повідомили у поліції.



2 людей загинули в ДТП на Житомирщині / Фото Нацполіції

Водій загинув на місці від отриманих травм. Чоловіку було 48 років, він жив у Червоненській селищній громаді на Житомирщині. Його 15-річний пасажир отримав серйозні тілесні ушкодження. Попри допомогу лікарів, хлопець помер.

Наразі поліція почала досудове розслідування та з'ясовує причини та обставини ДТП.

Зверніть увагу! Поліцейські закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та заходів безпеки під час поїздок. Окрім того, дбати, щоб швидкість руху була такою, при якій ви впевнено можна контролювати авто.

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