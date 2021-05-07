За порушення правил безпеки руху 18-річній дівчині загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі її заарештували без права внесення застави.

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Посвідчення водійка отримала нещодавно

Слідчі вже з'ясували: дівчина лише 2 тижні тому отримала водійське посвідчення. Незважаючи на можливі ризики, вона порушила відразу декілька вимог правил дорожнього руху.

Зі слів очевидців, водійка:

перевищила допустиму швидкість руху;

не впоралася з керуванням;

зіткнулася з бетонною огорожею.

До того ж, за результатами експертизи стало ясно: дівчина перебувала за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Під час дорожньо-транспортної пригоди 24-річний пасажир отримав травму голови та стегна, а 25-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці події.



Пасажирка загинула на місці / Фото Нацполіції

Дівчину взяли під варту

Слідчі поліції повідомили водійці про підозру за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

За клопотанням поліцейських дівчині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без прави внесення застави.

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