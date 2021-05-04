На Буковині 21-річний чоловік не впорався з керуванням автомобіля, злетів з дороги та перекинувся. Унаслідок аварії він загинув на місці події.

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 3 травня на автодорозі у селі Тарасівці Чернівецького району. Читайте також Збив двох велосипедисток і втік: на Чернігівщині затримали нетверезого іноземця Що відомо про ДТП Повідомлення про ДТП з потерпілим у селі Тарасівці надійшло до поліції приблизно о 21:30. Правоохоронці негайно виїхали на місце події.

Слідчі з’ясували, що 21-річний місцевий житель рухався на автомобілі ВАЗ по автодорозі зі сторони села Маршинці у напрямку Тарасівців.

Не впоравшись із керуванням, водій допустив виїзд транспортного засобу за межі дороги з подальшим перекиданням. Від отриманих травм він загинув. Смертельна ДТП на Буковині / Фото пресцентру Нацполіції Наразі поліцейські вирішують питання внесення відомостей про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Аварії та ДТП: останні новини На Київщині затримали 20-річного іноземця, який скоїв смертельну ДТП.

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