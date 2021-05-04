Не впорався з керуванням: на Буковині сталася смертельна ДТП – фото
На Буковині 21-річний чоловік не впорався з керуванням автомобіля, злетів з дороги та перекинувся. Унаслідок аварії він загинув на місці події.
Джерело:пресслужба Нацполіції
Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 3 травня на автодорозі у селі Тарасівці Чернівецького району.
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Що відомо про ДТП
- Повідомлення про ДТП з потерпілим у селі Тарасівці надійшло до поліції приблизно о 21:30. Правоохоронці негайно виїхали на місце події.
- Слідчі з’ясували, що 21-річний місцевий житель рухався на автомобілі ВАЗ по автодорозі зі сторони села Маршинці у напрямку Тарасівців.
- Не впоравшись із керуванням, водій допустив виїзд транспортного засобу за межі дороги з подальшим перекиданням. Від отриманих травм він загинув.
Смертельна ДТП на Буковині / Фото пресцентру Нацполіції
Наразі поліцейські вирішують питання внесення відомостей про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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