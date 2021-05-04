Не справился с управлением: на Буковине произошло смертельное ДТП – фото
На Буковине 21-летний мужчина не справился с управлением автомобиля, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии он погиб на месте происшествия.
Источник:пресс-служба Нацполиции
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером, 3 мая, на автодороге в селе Тарасовцы Черновицкого района.
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Что известно о ДТП
- Сообщение о ДТП с пострадавшим в селе Тарасовка поступило в полицию примерно в 21:30. Правоохранители немедленно выехали на место происшествия.
- Следователи выяснили, что 21-летний местный житель двигался на автомобиле ВАЗ по автодороге со стороны села Маршинцы в направлении Тарасовцев.
- Не справившись с управлением, водитель допустил выезд транспортного средства за пределы дороги с последующим опрокидыванием. От полученных травм он погиб.
Смертельное ДТП на Буковине / Фото пресс-центра Нацполиции
Сейчас полицейские решают вопрос внесения сведений об аварии в Единый реестр досудебных расследований.
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