У селі Коритне, що на Буковині, водій автомобіля Audi не впорався з керуванням, в'їхав огорожу та перекинувся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП.

За інформацією правоохоронців, жахлива аварія сталася 4 травня у селі Коритне Вижницького району. Раніше Не впорався з керуванням: на Буковині сталася смертельна ДТП – фото Водій в'їхав в огорожу На місці інциденту поліцейські з'ясували, що 29-річний водій автомобіля Audi-80 не впорався з керуванням та наїхав на огорожу.

У результаті від потужного удару автівка перекинулася. Є жертва аварії На жаль, жертв уникнути не вдалося – від отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП. Наразі слідчі поліції вирішують питання внесення відомостей про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті про порушення правил безпеки дорожнього руху. Зверніть увагу! В селі Оброшине, що на Львівщині, 4 травня трапилась масштабна ДТП – зіштовхнулись Volkswagen Transporter та Mazda. Внаслідок аварії одна з автівок перекинулась. У результаті травми отримали 5 людей.

У результаті ДТП на Буковині загинув чоловік / Фото Нацполіції