Въехал в ограждение и перевернулся: на Буковине произошло смертельное ДТП
В селе Корытное, что на Буковине, водитель автомобиля Audi не справился с управлением, въехал ограждение и перевернулся. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП.
Источник:Нацполиция
По информации правоохранителей, ужасная авария произошла 4 мая в селе Корытное Вижницкого района.
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Водитель въехал в ограждение
- На месте инцидента полицейские выяснили, что 29-летний водитель автомобиля Audi-80 не справился с управлением и наехал на ограждение.
- В результате от мощного удара машина перевернулась.
Есть жертва аварии
К сожалению, жертв избежать не удалось – от полученных травм мужчина погиб на месте ДТП.
Сейчас следователи полиции решают вопрос внесения сведений об аварии в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи о нарушении правил безопасности дорожного движения.
В результате ДТП на Буковине погиб человек / Фото Нацполиции
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