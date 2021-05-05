В селе Корытное, что на Буковине, водитель автомобиля Audi не справился с управлением, въехал ограждение и перевернулся. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП.

По информации правоохранителей, ужасная авария произошла 4 мая в селе Корытное Вижницкого района. Раньше Не справился с управлением: на Буковине произошло смертельное ДТП – фото Водитель въехал в ограждение На месте инцидента полицейские выяснили, что 29-летний водитель автомобиля Audi-80 не справился с управлением и наехал на ограждение .

. В результате от мощного удара машина перевернулась. Есть жертва аварии К сожалению, жертв избежать не удалось – от полученных травм мужчина погиб на месте ДТП. Сейчас следователи полиции решают вопрос внесения сведений об аварии в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи о нарушении правил безопасности дорожного движения. Обратите внимание! В селе Оброшино на Львовщине, 4 мая произошло масштабное ДТП – столкнулись Volkswagen Transporter и Mazda. В результате аварии один из автомобилей перевернулся. В результате травмы получили 5 человек.

В результате ДТП на Буковине погиб человек / Фото Нацполиции