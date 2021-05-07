За нарушение правил безопасности движения 18-летней девушке грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас ее арестовали без права внесения залога.

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Удостоверение водитель получила недавно

Следователи уже выяснили: девушка лишь 2 недели назад получила водительское удостоверение. Несмотря на возможные риски, она нарушила сразу несколько требований Правил дорожного движения.

По словам очевидцев, водитель:

превысила допустимую скорость движения;

не справилась с управлением;

столкнулась с бетонным ограждением.

К тому же, по результатам экспертизы стало ясно: девушка находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Во время дорожно-транспортного происшествия 24-летний пассажир получил травму головы и бедра, а 25-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте происшествия.



Пассажирка погибла на месте / Фото Нацполиции

Девушку взяли под стражу

Следователи полиции сообщили водителю о подозрении по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

По ходатайству полицейских девушке избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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За прошедшую неделю в Черновицкой области произошли еще минимум 2 подобные аварии.