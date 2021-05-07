За нарушение правил безопасности движения 18-летней девушке грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас ее арестовали без права внесения залога.
К теме Пьяная и лишенная прав: во Львове водитель Lexus напала на патрульную – фото
Удостоверение водитель получила недавно
Следователи уже выяснили: девушка лишь 2 недели назад получила водительское удостоверение. Несмотря на возможные риски, она нарушила сразу несколько требований Правил дорожного движения.
По словам очевидцев, водитель:
- превысила допустимую скорость движения;
- не справилась с управлением;
- столкнулась с бетонным ограждением.
К тому же, по результатам экспертизы стало ясно: девушка находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Во время дорожно-транспортного происшествия 24-летний пассажир получил травму головы и бедра, а 25-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте происшествия.
Пассажирка погибла на месте / Фото Нацполиции
Девушку взяли под стражу
Следователи полиции сообщили водителю о подозрении по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
По ходатайству полицейских девушке избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Подобные ДТП на Буковине
За прошедшую неделю в Черновицкой области произошли еще минимум 2 подобные аварии.
- 5 мая в селе Корытное водитель автомобиля Audi не справился с управлением, въехал забор и перевернулся. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП.
- 3 мая в селе Тарасовцах 21-летний мужчина не справился с управлением автомобиля, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии он погиб на месте.