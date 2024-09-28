Смертельный инцидент произошел около 21:50 27 сентября.

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Смертельное ралли

Предварительно, один человек погиб, еще 14 пострадали. Шесть человек, которые получили серьезные травмы, были доставлены в вильнюсскую больницу.

По словам свидетелей, ДТП произошло на крутом повороте.

Рулоны с сеном, на которых была стрелка поворота, снесли другие автомобили, а экипаж из Латвии, не зная, что там поворот, врезался в толпу людей.

По решению коллегии спортивных комиссаров соревнования были остановлены. Продолжается расследование обстоятельств аварии.

К слову, в Польше в ДТП попал автобус, который перевозил юношескую футбольную команду. В результате погибли два человека, в частности, тренер. Еще по меньшей мере 18 человек – получили ранения.