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      Смертельная давка в Италии: появилось видео трагедии

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      Италии на рэп-концерте произошла смертельная давка
      Италии на рэп-концерте произошла смертельная давка / Фото из Twitter

      В сети появилось жуткое видео с места смертельной давки на концерте рэп-исполнителя Sfera Ebbasta, который проходил в ночь на 8 декабря в клубе недалеко от Анконы в Италии. Трагедия унесла жизни 6 человек, еще более сотни получили ранения.

      Соответствующее видео было опубликовано в Youtube.

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      В ночь на 8 января в провинции Анкона, что располагается в центральной Италии, на рэп-концерте в ночном клубе произошла массовая давка. Она началась после того, как кто-то из присутствующих распылил в помещении перечный баллончик. Это и спровоцировало панику. В результате инцидента по меньшей мере 6 человек погибли и еще 118 получили ранения, в том числе 13 пострадали серьезно. Среди погибших 5 несовершеннолетних – три девушки и два парня.

      На кадрах видно несколько сотен людей, которые пытаются пробраться к выходу клуба. В сильной давке они просто падают на землю и их затаптывают люди, которые шли позади.

      Смотрите видео давки возле ночного клуба в Италии:

      Известно, что среди пострадавших нет украинцев.

      Напомним, ранее в министерстве внутренних дел Италии заявили, что в ночном клубе, где произошла смертельная массовая давка, было гораздо больше людей, чем это допускают нормы безопасности. Также министр итальянского МВД выразил свои соболезнования семьям погибших и отметил, что необходимо как можно быстрее установить виновников трагедии.

      Теги: Чрезвычайное происшествие Жертвы Полиция
      Источник: 24 Канал
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