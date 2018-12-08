Смертельна тиснява в Італії: з'явилось відео трагедії

У мережі з'явилося моторошне відео з місця смертельної тисняви на концерті реп-виконавця Sfera Ebbasta, що проходив у ніч на 8 грудня у клубі недалеко від Анкони в Італії. Трагедія забрала життя 6 людей, ще понад сотня отримали поранення.

Відповідне відео було опубліковане в Youtube.

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У ніч проти 8 грудня у провінції Анкона, що розташовується у центральній Італії, на реп-концерті у нічному клубі сталася масова тиснява. Вона почалася після того, як хтось з присутніх розпилив у приміщенні перцевий балончик. Це і спровокувало паніку. У результаті інциденту щонайменше 6 людей загинули і ще 118 зазнали поранень, зокрема 13 постраждали серйозно. Серед загиблих 5 неповнолітніх – три дівчини та два хлопці.

На кадрах видно кілька сотень людей, які намагаються пробратися до виходу клубу. У сильній тисняві вони просто падають на землю і їх затоптують люди, які йшли позаду.

Дивіться відео тисняви біля нічного клубу в Італії:

Відомо, що серед постраждалих немає українців.

Нагадаємо, раніше у міністерстві внутрішніх справ Італії заявили, що у нічному клубі, де сталася смертельна масова тиснява, було значно більше людей, аніж це допускають норми безпеки. Також, міністр італійського МВС висловив свої співчуття сім'ям загиблих та наголосив, що необхідно якнайшвидше встановити винуватців трагедії.