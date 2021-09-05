Как рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, украинцев среди пострадавших, к счастью, нет.

Важно В страшное ДТП в Египте попал автобус по дороге из Шарм-эш-Шейха: много погибших

Заметим, что автобус ехал из курортного Шарм-эш-Шейха в столицу Египта, но по дороге внезапно перевернулся.

По информации МИД, граждан Украины среди пострадавших в результате ДТП в Египте нет,

– сообщил Николенко.

Что известно о смертельном ДТП