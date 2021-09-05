Как рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, украинцев среди пострадавших, к счастью, нет.
Важно В страшное ДТП в Египте попал автобус по дороге из Шарм-эш-Шейха: много погибших
Заметим, что автобус ехал из курортного Шарм-эш-Шейха в столицу Египта, но по дороге внезапно перевернулся.
По информации МИД, граждан Украины среди пострадавших в результате ДТП в Египте нет,
– сообщил Николенко.
Что известно о смертельном ДТП
- 4 сентября в Египте на трассе Каир – Суэц в страшную аварию попал междугородний пассажирский автобус. Его жертвами стали сразу 12 человек, среди которых и дети.
- Травмы получили в общей сложности 34 человека. Их везли в больницу города Суэц 3 десятка скорых. Врачи говорят, многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
- Пока неизвестно, что стало причиной аварии.