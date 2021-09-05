Як розповів прессекретар МЗС України Олег Ніколенко, українців серед постраждалих, на щастя, немає.
Важливо У страшну ДТП в Єгипті потрапив автобус дорогою з Шарм-ель-Шейха: багато загиблих
Зауважимо, що автобус їхав з курортного Шарм-еш-Шейху до столиці Єгипту, але дорогою раптово перевернувся.
За інформацією МЗС, громадян України серед постраждалих внаслідок ДТП в Єгипті немає,
– повідомив Ніколенко.
Що відомо про смертельну ДТП
- 4 вересня в Єгипті на трасі Каїр – Суец у страшну аварію потрапив міжміський пасажирський автобус. Його жертвами стали одразу 12 людей, серед яких і діти.
- Травми отримали загалом 34 людини. Їх везли у лікарню міста Суец 3 десятки швидких. Лікарі кажуть, багато постраждалих перебувають у важкому стані.
- Наразі невідомо, що стало причиною аварії.