Як розповів прессекретар МЗС України Олег Ніколенко, українців серед постраждалих, на щастя, немає.

Важливо У страшну ДТП в Єгипті потрапив автобус дорогою з Шарм-ель-Шейха: багато загиблих

Зауважимо, що автобус їхав з курортного Шарм-еш-Шейху до столиці Єгипту, але дорогою раптово перевернувся.

За інформацією МЗС, громадян України серед постраждалих внаслідок ДТП в Єгипті немає,

– повідомив Ніколенко.

Що відомо про смертельну ДТП