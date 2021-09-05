Ще 38 зазнали травм, їх везли у лікарню міста Суец три десятки швидких. Лікарі кажуть, багато постраждалих перебувають у важкому стані.

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Аварія на трасі Каїр – Суец: усе, що наразі відомо

Місцеві ЗМІ повідомили, що ввечері 4 вересня в Єгипті на трасі Каїр – Суец у страшну аварію потрапив міжміський пасажирський автобус.

автобус. Він прямував із курортного Шарм-ель-Шейха у Каїр, але дорогою перекинувся (приблизно за 100 кілометрів від столиці).

(приблизно за 100 кілометрів від столиці). До місця ДТП приїхали три десятки автомобілів швидкої допомоги, багато поліції та рятувальників. Наразі відомо про щонайменше 8 загиблих, серед яких і діти.

Водночас у ТАСС написали, що померли 12 людей (мовляв, таку цифру назвали у лікарні міста Суец, куди доправили постраждалих).

міста Суец, куди доправили постраждалих). Щодо травмованих, то їх 38. Медики кажуть, що деякі з них перебувають у важкому та критичному станах (з переломами, кровотечами й пошкодженнями мозку).

Важливо! Наразі невідомо, що стало причиною аварії. Немає також поки що інформації, чи були серед пасажирів автобуса громадяни інших країн, зокрема й України.

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