Ще 38 зазнали травм, їх везли у лікарню міста Суец три десятки швидких. Лікарі кажуть, багато постраждалих перебувають у важкому стані.
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Аварія на трасі Каїр – Суец: усе, що наразі відомо
- Місцеві ЗМІ повідомили, що ввечері 4 вересня в Єгипті на трасі Каїр – Суец у страшну аварію потрапив міжміський пасажирський автобус.
- Він прямував із курортного Шарм-ель-Шейха у Каїр, але дорогою перекинувся (приблизно за 100 кілометрів від столиці).
- До місця ДТП приїхали три десятки автомобілів швидкої допомоги, багато поліції та рятувальників. Наразі відомо про щонайменше 8 загиблих, серед яких і діти.
- Водночас у ТАСС написали, що померли 12 людей (мовляв, таку цифру назвали у лікарні міста Суец, куди доправили постраждалих).
- Щодо травмованих, то їх 38. Медики кажуть, що деякі з них перебувають у важкому та критичному станах (з переломами, кровотечами й пошкодженнями мозку).
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