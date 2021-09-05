Еще 38 получили травмы, их везли в больницу города Суэц три десятка скорых. Врачи говорят, многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

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Авария на трассе Каир – Суэц: все, что пока известно

  • Местные СМИ сообщили, что вечером 4 сентября в Египте на трассе Каир – Суэц в страшную аварию попал междугородний пассажирский автобус.
  • Он следовал из курортного Шарм-эль-Шейха в Каир, но по дороге перевернулся (примерно в 100 километрах от столицы).
  • К месту ДТП приехали три десятка автомобилей скорой помощи, много полиции и спасателей. Известно по меньшей мере о 8 погибших, среди которых и дети.
  • В то же время в ТАСС написали, что умерли 12 человек (мол, такую цифру назвали в больнице города Суэц, куда доставили пострадавших).
  • Что касается травмированных, то их 38. Медики говорят, что некоторые из них находятся в тяжелом и критическом состояниях (с переломами, кровотечениями и повреждениями мозга).

Авария в Египте с пассажирским автобусом у Каира: смотрите фото

Резонансные ДТП с пассажирскими автобусами в Египте 2021 года

  • В феврале в Египте на той же трассе из Шарм-эль-Шейха в Каир автобус с украинцами попал в ДТП.
  • В марте в провинции Сохаг столкнулись пассажирские поезда, тогда погибли более 30 человек.
  • В апреле в провинции Асьют автобус попал в ДТП, в котором 20 человек сгорели заживо.