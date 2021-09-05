Еще 38 получили травмы, их везли в больницу города Суэц три десятка скорых. Врачи говорят, многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

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Авария на трассе Каир – Суэц: все, что пока известно

Местные СМИ сообщили, что вечером 4 сентября в Египте на трассе Каир – Суэц в страшную аварию попал междугородний пассажирский автобус.

Он следовал из курортного Шарм-эль-Шейха в Каир, но по дороге перевернулся (примерно в 100 километрах от столицы).

К месту ДТП приехали три десятка автомобилей скорой помощи, много полиции и спасателей. Известно по меньшей мере о 8 погибших, среди которых и дети.

В то же время в ТАСС написали, что умерли 12 человек (мол, такую цифру назвали в больнице города Суэц, куда доставили пострадавших).

Что касается травмированных, то их 38. Медики говорят, что некоторые из них находятся в тяжелом и критическом состояниях (с переломами, кровотечениями и повреждениями мозга).

Важно! Пока неизвестно, что стало причиной аварии. Нет также и информации, были ли среди пассажиров автобуса граждане других стран, включая Украину.

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