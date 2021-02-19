Авария с участием туристического автобуса, в котором были и украинцы, случилась 19 февраля в одном из городов Египта. В результате ДТП пострадали 3 граждан Украины.

ДТП произошло утром 19 февраля на трассе Шарм-эль-Шейх – Каир. Об этом сообщили в эфире одного из украинских телеканалов.

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В Египте украинцы попали в аварию

В туристическом автобусе находились примерно 60 пассажиров, среди них были украинцы.

Пока неизвестно точное количество пострадавших. По предварительной информации, травмы получили 3 украинцев.

Всех пострадавших доставили в местную больницу.

Пока официального подтверждения этой информации нет.

Обратите внимание! Ранее украинцы попали в аварию вблизи чешского города Литомержице. В результате трагического инцидента 2 из них погибли, еще 1 – получил тяжелое ранение.