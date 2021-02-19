В Египте автобус с украинцами попал в ДТП: 3 человека получили травмы, – СМИ
Авария с участием туристического автобуса, в котором были и украинцы, случилась 19 февраля в одном из городов Египта. В результате ДТП пострадали 3 граждан Украины.
Источник:Интерфакс-Украина
ДТП произошло утром 19 февраля на трассе Шарм-эль-Шейх – Каир. Об этом сообщили в эфире одного из украинских телеканалов.
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В Египте украинцы попали в аварию
- В туристическом автобусе находились примерно 60 пассажиров, среди них были украинцы.
- Пока неизвестно точное количество пострадавших. По предварительной информации, травмы получили 3 украинцев.
- Всех пострадавших доставили в местную больницу.
Пока официального подтверждения этой информации нет.
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