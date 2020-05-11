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На трассе Киев – Одесса столкнулись легковушка и грузовик, есть погибшие: фото

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Фото с места ДТП
Фото с места ДТП / mk.npu.gov.ua

В Кривоозерском районе Николаевской области, произошло жуткое ДТП. На трассе Киев – Одесса столкнулись автомобиль Skoda Octavia и грузовик MAN. В результате аварии погибли 2 человека.

ДТП произошло 11 мая на 284 километре в направлении Киева, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Двое пассажиров легковушки погибли на месте аварии, они были жителями Харьковской и Запорожской областей. Еще один пассажир и 24-летний водитель, также с Харьковщины, госпитализированы с травмами.

Аварія на Миколаївщині
В результате столкновения погибли 2 человека / Фото Нацполиция

Аварія на Миколаївщині
Смертельное ДТП на Николаевщине / Фото Нацполиция

Аварія на Миколаївщині
На трассе "Киев – Одесса" произошла смертельная авария / Фото Нацполиция

Водитель грузовика, 47-летний мужчина из Львовской области, в результате аварии не пострадал. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Аварии и ДТП Новости Николаева
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