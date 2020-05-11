Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

На трасі Київ – Одеса зіштовхнулися легковик та вантажівка, є загиблі: фото

- Читать новость на русском
Фото з місця ДТП
Фото з місця ДТП / mk.npu.gov.ua

У Кривоозерському районі, що на Миколаївщині, трапилася моторошна ДТП. На трасі Київ – Одеса зіткнулися автомобіль Skoda Octavia та вантажівка MAN. Внаслідок аварії загинули 2 людей.

ДТП сталася 11 травня на 284 кілометрі в напрямку Києва, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Читайте також У Києві сталася потрійна аварія: є постраждалі – фото

Двоє пасажирів легковика загинули на місці аварії, вони були мешканцями Харківської та Запорізької областей. Ще одного пасажира та 24-річного водія, також із Харківщини, госпіталізували із травмами.

Аварія на Миколаївщині
Внаслідок зіткнення загинули 2 людей / Фото Нацполіція

Аварія на Миколаївщині
Смертельна ДТП на Миколаївщині / Фото Нацполіція

Аварія на Миколаївщині
На трасі "Київ – Одеса" сталася смертельна аварія / Фото Нацполіція

Водій вантажівки, 47-річний чоловік із Львівської області, внаслідок аварії не постраждав. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Автор: Ірина Буртик
Теги: Новини України Поліція Жертви Аварії та ДТП Новини Миколаєва
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Час приймати відповідальні рішення, або Пандемія можливостей
сьогодні , 16:00 Час приймати відповідальні рішення, або Пандемія можливостей
Мирослав Маринович
Стрес знищує знання: як обдурити мозок і згадати вивчене
сьогодні , 12:00 Стрес знищує знання: як обдурити мозок і згадати вивчене
Наталія Кадя
Зламаний локдаун: як Україна починає вихід з карантину
сьогодні , 11:45 Зламаний локдаун: як Україна починає вихід з карантину
Михайло Дубинянський