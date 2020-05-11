На трасі Київ – Одеса зіштовхнулися легковик та вантажівка, є загиблі: фото
У Кривоозерському районі, що на Миколаївщині, трапилася моторошна ДТП. На трасі Київ – Одеса зіткнулися автомобіль Skoda Octavia та вантажівка MAN. Внаслідок аварії загинули 2 людей.
ДТП сталася 11 травня на 284 кілометрі в напрямку Києва, повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Двоє пасажирів легковика загинули на місці аварії, вони були мешканцями Харківської та Запорізької областей. Ще одного пасажира та 24-річного водія, також із Харківщини, госпіталізували із травмами.
Внаслідок зіткнення загинули 2 людей / Фото Нацполіція
Смертельна ДТП на Миколаївщині / Фото Нацполіція
На трасі "Київ – Одеса" сталася смертельна аварія / Фото Нацполіція
Водій вантажівки, 47-річний чоловік із Львівської області, внаслідок аварії не постраждав. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.