На трасі Київ – Одеса зіштовхнулися легковик та вантажівка, є загиблі: фото

У Кривоозерському районі, що на Миколаївщині, трапилася моторошна ДТП. На трасі Київ – Одеса зіткнулися автомобіль Skoda Octavia та вантажівка MAN. Внаслідок аварії загинули 2 людей.

ДТП сталася 11 травня на 284 кілометрі в напрямку Києва, повідомляє пресслужба Нацполіції. Читайте також У Києві сталася потрійна аварія: є постраждалі – фото Двоє пасажирів легковика загинули на місці аварії, вони були мешканцями Харківської та Запорізької областей. Ще одного пасажира та 24-річного водія, також із Харківщини, госпіталізували із травмами.

Внаслідок зіткнення загинули 2 людей / Фото Нацполіція

Смертельна ДТП на Миколаївщині / Фото Нацполіція

На трасі "Київ – Одеса" сталася смертельна аварія / Фото Нацполіція Водій вантажівки, 47-річний чоловік із Львівської області, внаслідок аварії не постраждав. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.