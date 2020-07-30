Смертельная авария на Николаевщине: водитель фуры наехал на двух пешеходов – фото
Вблизи поселка Кривое Озеро, что на Николаевщине, водитель грузовика DAF наехал на отбойник, а потом на двух пешеходов. В результате ДТП мужчины погибли на месте инцидента. Следователи начали уголовное производство.
Жахлива аварія на Миколаївщині: деталі
ДТП трапилася 30 липня, приблизно о 13:00, на автодорозі Київ – Одеса, повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Біля селища Криве Озеро, що в Миколаївській області, 47-річний водій вантажівки DAF з напівпричепом допустив зіткнення з дорожнім відбійником, а тоді наїхав на двох чоловіків,
– йдеться у повідомленні.
Пішоходи у момент трагічного інциденту перебували на території АЗС, прилеглій до траси. У результаті аварії обидвоє чоловіків загинули на місці.
На Миколаївщині сталася смертельна аварія / Фото Нацполіції
Що загрожує винуватцю ДТП
Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
Винуватцю ДТП загрожує ув’язнення від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортом до 3 років.
Поліція Миколаївщини також просить відгукнутися людей, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП або можуть надати записи з відео реєстраторів.
Водій вантажівки наїхав на двох пішоходів: вони загинули / Фото Нацполіції
Аварія трапилася у селищі Криве Озеро: дивіться карту