Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

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Предварительно установлено, что 19 марта вечером на автодороге сообщением "Тернополь – Львов – Рава-Русская" в поселке Золочевского района Львовской области автомобиль, за рулем которого был народный депутат, сбил пешехода,

– отметили в ГБР.

Также добавили, что это произошло за пределами нерегулируемого пешеходного перехода. К сожалению, от полученных травм потерпевший скончался.

Согласно освидетельствованию на устройстве "Драгер" водитель был трезв. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного производства, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего".

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Что известно о ДТП с участием Владимира Гевко

В воскресенье вечером, 19 марта, народный избранник от "Слуги народа" Владимир Гевко констатировал, что стал участником ужасного ДТП. Также он рассказал, что спасти потерпевшего медики, к сожалению, не смогли.

Гевко подчеркнул, что с первых минут этой трагедии сотрудничает со следствием и будет сотрудничать в дальнейшем. "Я со своей стороны прошел все проверки на алкоголь и наркотики, сдал все необходимые анализы и в дальнейшем буду участвовать во всех следственных и процессуальных действиях", – отметил нардеп.

Также он принес искренние соболезнования и попросил прощения у близких погибшего, хотя и подчеркнул, что нет таких слов, которые могут помочь этой беде. Владимир Гевко пообещал, что со своей стороны сделать все, чтобы семья погибшего получила всю поддержку и помощь.