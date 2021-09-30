Авария могла случиться из-за превышения скорости. Такой информацией поделился Кшиштоф Копаня, представитель окружной прокуратуры в Лодзи.
Читайте также В Венгрии произошло смертельное ДТП с микроавтобусом: среди погибших – украинцы
Скорость могла достигать 140 километров в час
Он подчеркнул, что это – лишь предварительные выводы. На окончательное установление причины ДТП еще придется подождать. Впрочем, эксперт, прибывший на место аварии, предварительно оценил, что речь идет о чрезмерной скорости автомобиля. Мол, она превышала 140 километров в час.
Также в прокуратуре сообщили, что в ближайшее время эксперты будут оценивать техническое состояние авто. Кроме этого, также должны провести судебно-медицинскую экспертизу тел погибших.
Все погибшие – украинцы
Копаня подтвердил, что все жертвы были гражданами Украины. Они проживали в Лодзи и как раз возвращались домой из торгового цетра. Погибли 25-летний водитель и 2 пассажирки в возрасте 23 и 25 лет. Еще один пассажир, 23-летний мужчина, попал в больницу.
Что еще известно о ДТП
- Приближаясь к перекрестку, водитель автомобиля потерял контроль над управлением и врезался в придорожный фонарь. Машину разорвало на 2 части.
- Люди, которые стали очевидцами аварии, оказали раненой пассажирке первую медицинскую помощь. Впоследствии прибыли спасатели и вытащили жертв из авто.