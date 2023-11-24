В Киевской области столкнулись два Mercedes. Известно об одном погибшем и двух пострадавших, которые находятся в больнице.
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21-летний парень погиб на месте
Событие произошло около 8 часов в селе Романовка близ Ирпеня. Как предварительно установили правоохранители Бучанского управления полиции Киевщины, автомобиль Mercedes темного цвета под управлением 29-летнего мужчины двигался в направлении Киева.
В это время светлое авто такой же марки, под управлением 55-летнего водителя, двигалось со второстепенной дороги. Машина совершала маневр в сторону Ирпеня.
В результате столкновения, 21-летний пассажир темного авто погиб на месте. Водителя и 74-летнюю пассажирку светлого транспортного средства срочно госпитализировали с повреждениями.
На месте происшествия работают правоохранители.
В Киеве 20-летняя девушка совершила смертельное ДТП
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