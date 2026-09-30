В Закарпатье грузовик врезался в очередь автомобилей у пункта пропуска ГПСУ: есть погибший

В Закарпатье произошло ДТП со смертельным исходом с участием грузовика и 4 легковых автомобилей. Авария произошла возле контрольно-пропускного пункта ГПСУ на въезде в Тячев.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Что известно об аварии?

О ДТП в полицию сообщили сегодня, 30 сентября, в 16:28. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, 48-летний водитель грузовика не соблюдал безопасную скорость и дистанцию. Из-за этого грузовик врезался в ехавший впереди автомобиль ВАЗ.

После первого столкновения транспортные средства продолжили движение по инерции, в результате чего произошло столкновение еще с тремя автомобилями – Volkswagen, Honda и Ford.

От полученных травм 55-летний водитель ВАЗ скончался на месте. Два человека, находившиеся в автомобиле Honda, – 67-летний и 54-летний пассажиры – получили травмы и были госпитализированы.

Остальные участники аварии серьезных повреждений не получили. Водителей всех транспортных средств осмотрели – они находились за рулем в трезвом состоянии.

Смертельное ДТП на въезде в Тячев / Нацполиция

Правоохранители уже завершили первоочередные следственные действия на месте аварии. В настоящее время решается вопрос о задержании водителя грузовика в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе 26 сентября произошла ДТП возле мобильного блокпоста я на улице Среднефонтанской, в результате которой пострадали 5 человек. По предварительным данным полиции, 52-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в 4 автомобиля, находившиеся в пробке.

В результате столкновения машины наехали на 2 полицейских и 3 военнослужащих ТЦК и СП, которые находились на дежурстве. Все 5 пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где врачи устанавливают степень тяжести их травм.