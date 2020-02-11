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      Смертельное ДТП на Херсонщине: есть погибшие – фото

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      Авария на Херсонщине / hr.npu.gov.ua

      В Херсонской области на автодороге Херсон – Снигиревка столкнулись автомобиль и маршрутка. В результате аварии погибли три человека, еще одна женщина получила травмы.

      В автобусе находилось 8 человек, они не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

      Знайте больше: Как в Украине будут бороться с аварийностью на дорогах: объяснение Криклия

      По информации правоохранителей, водитель автомобиля "Дэу Сенс" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутку.

      В результате ДТП водитель автомобиля и двое его пассажиров (женщина и мужчина) от полученных травм погибли на месте. Еще одна пассажирка "Дэу" с травмами находится в областной больнице.

      Авария на автодороге Херсон-Снигиревка / фото Нацполиции

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Херсона Аварии и ДТП
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