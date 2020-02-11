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      Смертельна ДТП на Херсонщині: є загиблі – фото

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      Аварія на Херсонщині / hr.npu.gov.ua

      У Херсонській області на автодорозі Херсон – Снігурівка зіткнулись автомобіль та маршрутка. В результаті аварії загинули троє людей, ще одна жінка отримала травми.

      В автобусі перебувало 8 людей, вони не постраждали. Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

      Знайте більше: Як в Україні боротимуться з аварійністю на дорогах: пояснення Криклія

      За інформацією правоохоронців, водій автомобіля "Деу Сенс" не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у маршрутку.

      В результаті ДТП водій автомобіля та двоє його пасажирів (жінка та чоловік) від отриманих травм загинули на місці. Ще одна пасажирка "Деу" з травмами перебуває в обласній лікарні.

      Аварія на автодорозі Херсон – Снігурівка / Фото Нацполіції

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Херсона Поліція
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