Смертельное ДТП на Хмельнитчине: водитель легковушки разбился об поезд

16 августа в городе Волочиске Хмельницкой области произошло ДТП на железной дороге.

Как пишут местные СМИ, примерно в 15:40 в четверг водитель легковушки "ВАЗ 2101" въехал в грузовой поезд.

Читайте также: Из-за ДТП под Киевом поезда опоздали почти на час , – "Укрзализныця"

В пресс-службе "Укрзализныци" уточнили, что поезд не двигался, а стоял на третьем пути.

В результате столкновения мужчина 1968 года рождения, который был за рулем легковушки, от полученных травм погиб на месте.

Удар был настолько мощным, что спасателям пришлось доставать тело из искореженного автомобиля с помощью гидравлических ножниц.

ВАЗ въехал в грузовой поезд

В "Укрзализныци" привели неутешительную статистику, что с начала года на железнодорожных переездах и путях по неосторожности и в результате нарушения правил дорожного движения произошло почти полсотни ДТП, в которых 10 человек погибли и 21 был травмирован.