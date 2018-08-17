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Смертельна ДТП на Хмельниччині: водій легковика розбився об поїзд

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ВАЗ в'їхав у поїзд на Хмельниччині
ВАЗ в'їхав у поїзд на Хмельниччині / 0382.ua

16 серпня у місті Волочиську Хмельницької області сталась ДТП на залізниці.

Як пишуть місцеві ЗМІ, приблизно о 15:40 у четвер водій легковика ВАЗ 2101 в'їхав у вантажний потяг.

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У прес-службі "Укрзалізниці" уточнили, що поїзд не рухався, а стояв на третій колії.

Внаслідок зіткнення чоловік 1968 року народження, який був за кермом легковика, від отриманих травм загинув на місці.

Удар був настільки потужним, що рятувальникам довелось діставати тіло з понівеченого автомобіля за допомогою гідравлічних ножиць.

ДТП залізниця Волочиськ
ВАЗ в'їхав у вантажний потяг

В "Укрзалізниці" навели невтішну статистику, що з початку року на залізничних переїздах та коліях з необережності і через порушення правил дорожнього руху сталося вже майже півсотні ДТП, в яких 10 людей загинули і 21 була травмована.

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Укрзалізниця залізниця
Джерело: 24 Канал
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