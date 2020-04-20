Смертельное ДТП на Кировоградщине: Таврия влетела под грузовик, есть погибшие – фото

В поселке Павлыш Онуфриевского района Кировоградской области, 19 апреля, произошла авария. В результате ДТП погибли четыре человека.

Авария произошла поздно вечером. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Кировоградской области.

Смотрите также Задержали водителя, из-за которого в ДТП возле Ровно погиб 8-месячный ребенок: фото и видео

По данным правоохранителей, на перекрестке улиц Первомайская и Сухомлинского столкнулись грузовой автомобиль DAF и автомобиль "Таврия".



Четверо пассажиров "Таврии" погибли / Фото ГСЧС

Спасателям пришлось применить специнструменты, чтобы достать тела погибших.



Всего на место трагедии прибыли пять спасателей / Фото ГСЧС

Поселок Павлыш на карте: