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      Смертельное ДТП на Кировоградщине: Таврия влетела под грузовик, есть погибшие – фото

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      ДТП на Кіровоградщині / ДСНС

      В поселке Павлыш Онуфриевского района Кировоградской области, 19 апреля, произошла авария. В результате ДТП погибли четыре человека.

      Авария произошла поздно вечером. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Кировоградской области.

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      По данным правоохранителей, на перекрестке улиц Первомайская и Сухомлинского столкнулись грузовой автомобиль DAF и автомобиль "Таврия".


      Четверо пассажиров "Таврии" погибли / Фото ГСЧС

      Спасателям пришлось применить специнструменты, чтобы достать тела погибших.


      Всего на место трагедии прибыли пять спасателей / Фото ГСЧС

      Поселок Павлыш на карте:

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости Кропивницкого Жертвы Аварии и ДТП
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