Смертельное ДТП на Кировоградщине: Таврия влетела под грузовик, есть погибшие – фото
В поселке Павлыш Онуфриевского района Кировоградской области, 19 апреля, произошла авария. В результате ДТП погибли четыре человека.
Авария произошла поздно вечером. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Кировоградской области.
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По данным правоохранителей, на перекрестке улиц Первомайская и Сухомлинского столкнулись грузовой автомобиль DAF и автомобиль "Таврия".
Четверо пассажиров "Таврии" погибли / Фото ГСЧС
Спасателям пришлось применить специнструменты, чтобы достать тела погибших.
Всего на место трагедии прибыли пять спасателей / Фото ГСЧС
Поселок Павлыш на карте:
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