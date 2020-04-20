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      Смертельна ДТП на Кіровоградщині: Таврія влетіла під вантажівку, є загиблі – фото

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      ДТП на Кіровоградщині / ДСНС

      У селищі Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області, 19 квітня, сталася аварія. В результаті ДТП загинули чотири людини.

      Аварія трапилась пізно ввечері. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Кіровоградської області.

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      За даними правоохоронців, на перехресті вулиць Першотравнева та Сухомлинського зіткнулися вантажний автомобіль DAF та автомобіль "Таврія".


      Четверо пасажирів "Таврії" загинули / Фото ДСНС

      Рятувальникам довелося застосувати спецінструменти, щоб дістати тіла загиблих.


      Всього на місце трагедії прибули п'ять рятувальників / Фото ДСНС

      Селище Павлиш на карті:

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Жертви Новини Кропивницького Аварії та ДТП
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