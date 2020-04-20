Смертельна ДТП на Кіровоградщині: Таврія влетіла під вантажівку, є загиблі – фото
У селищі Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області, 19 квітня, сталася аварія. В результаті ДТП загинули чотири людини.
Аварія трапилась пізно ввечері. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Кіровоградської області.
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За даними правоохоронців, на перехресті вулиць Першотравнева та Сухомлинського зіткнулися вантажний автомобіль DAF та автомобіль "Таврія".
Четверо пасажирів "Таврії" загинули / Фото ДСНС
Рятувальникам довелося застосувати спецінструменти, щоб дістати тіла загиблих.
Всього на місце трагедії прибули п'ять рятувальників / Фото ДСНС
Селище Павлиш на карті:
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