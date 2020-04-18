Трагічна ДТП на Рівненщині: загинула 7-місячна дитина – відео
У Рівненській області, поблизу села Великий Житин, 18 квітня сталася аварія. В результаті ДТП загинула 7-місячна дівчинка.
Аварія трапилася близько 16:15. Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.
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Деталі ДТП на Рівненщині
- За попередньою інформацією, зіткнення сталося між автомобіля BMW-520 I і ВАЗ-2106.
- 19-річну дівчину з травмою та переломом таза доставили в лікарню. Її обстежують медики.
- На місці події працюють слідчі Головного управління Національної поліції і патрульні поліцейські. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються.
Село Великий Житин на карті:
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