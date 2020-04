Трагічна ДТП на Рівненщині: загинула 7-місячна дитина – відео

Загинуло семимісячне немовля На в'їзді у Рівне з боку Житина на кільці сталась ДТП. Про неї Суспільному повідомили очевидці. У поліції цей факт підтвердили та зазначили, що у цій автопригоді загинуло немовля. Як повідомила речниця управління патрульної поліції області Оксана Юрченко, за попередньою інформацією, кермувальник, що рухався із боку Великого Житина, не пропустив ВАЗівку, яка уже була на кільці. Внаслідок зіткнення ВАЗівку перевернуло. У ній, крім водія, було семимісячне немовля із матір'ю. Дитина загинула, матір медики ушпиталили. Пресофіцерка Головного управління Нацполіції Катерина Загурська уточнила, що сталась аварія близько 16:15. – За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення легковиків «BMW-520 I» та «ВАЗ 2106» загинула семимісячна пасажирка «вазівки», а іншу 19-річну пасажирку із політравмою та переломом тазу доставили до лікарні. Її обстежують медики. На місці події працюють слідчі Головного управління Національної поліції та патрульні поліцейські. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються, – сказала речниця поліції Відео - @iurasidoruk #рівне #rivne

