Трагическое ДТП на Ровненщине: погиб 7-месячный ребенок – видео
В Ровненской области, вблизи села Великий Житин, 18 апреля произошла авария. В результате ДТП погибла 7-месячная девочка.
Авария произошла около 16:15. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровненской области.
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Детали ДТП на Ровненщине
- По предварительной информации, столкновение произошло между автомобиля BMW-520 I и ВАЗ-2106.
- 19-летнюю девушку с травмой и переломом таза доставили в больницу. Ее обследуют медики.
- На месте происшествия работают следователи Главного управления Национальной полиции и патрульные полицейские. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Село Великий Житин на карте:
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