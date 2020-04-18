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      Трагическое ДТП на Ровненщине: погиб 7-месячный ребенок – видео

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      Авария в Ровненской области / Нацполиция

      В Ровненской области, вблизи села Великий Житин, 18 апреля произошла авария. В результате ДТП погибла 7-месячная девочка.

      Авария произошла около 16:15. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровненской области.

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      Детали ДТП на Ровненщине

      • По предварительной информации, столкновение произошло между автомобиля BMW-520 I и ВАЗ-2106.
      • 19-летнюю девушку с травмой и переломом таза доставили в больницу. Ее обследуют медики.
      • На месте происшествия работают следователи Главного управления Национальной полиции и патрульные полицейские. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Загинуло семимісячне немовля На в'їзді у Рівне з боку Житина на кільці сталась ДТП. Про неї Суспільному повідомили очевидці. У поліції цей факт підтвердили та зазначили, що у цій автопригоді загинуло немовля. Як повідомила речниця управління патрульної поліції області Оксана Юрченко, за попередньою інформацією, кермувальник, що рухався із боку Великого Житина, не пропустив ВАЗівку, яка уже була на кільці. Внаслідок зіткнення ВАЗівку перевернуло. У ній, крім водія, було семимісячне немовля із матір'ю. Дитина загинула, матір медики ушпиталили. Пресофіцерка Головного управління Нацполіції Катерина Загурська уточнила, що сталась аварія близько 16:15. – За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення легковиків «BMW-520 I» та «ВАЗ 2106» загинула семимісячна пасажирка «вазівки», а іншу 19-річну пасажирку із політравмою та переломом тазу доставили до лікарні. Її обстежують медики. На місці події працюють слідчі Головного управління Національної поліції та патрульні поліцейські. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються, – сказала речниця поліції Відео - @iurasidoruk #рівне #rivne

      A post shared by Rivne 1283 (@rivne_1283) on

      Село Великий Житин на карте:

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Жертвы Дети и несовершеннолетние Ровно Аварии и ДТП
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