Смертельное ДТП на Ровненщине: возросло количество жертв

Количество погибших в результате ДТП на Ровненщине выросло. На этот момент известно о 4 жертвах масштабной аварии.

Еще 7 человек находятся в больнице, передает пресс-служба ГСЧС Украины.

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25 июня в 19:13 вблизи села Орловка Сарненского района на автодороге Киев-Ковель произошло столкновение двух автомобилей и маршрутного автобуса, в результате чего погибло 4 человека и пострадало 7 человек, которые госпитализированы в больницы,

– говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что подразделение ГСЧС привлекалось для проведения деблокации пострадавших и погибших.

Напомним, вечером 25 июня на Ровненщине произошло масштабное ДТП. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz с иностранной регистрацией выезжал со второстепенной дороги на главную и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением "Киев – Ковель". Как следствие оба транспортные средства столкнулись на полосе встречного движения и врезались в грузовик.