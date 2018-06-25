ДТП с маршруткой, иномаркой и грузовиком в Ровненской области: трое человек погибли на месте

В ужасном дорожно-транспортном на Ровненщине трое людей погибли, еще девять пострадали.

Как информирует пресс-служба областной полиции, авария произошла примерно в 19:00 в понедельник на автодороге Киев – Ковель – Ягодин вблизи села Орловка Сарненского района.

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По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz с иностранной регистрацией выезжал со второстепенной дороги на главную и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением "Киев – Ковель".

Как следствие оба транспортные средства столкнулись на полосе встречного движения и врезались в грузовик.

В результате столкновения трое человек из микроатобуса погибли на месте, девять человек с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Масштабное ДТП на Ровненщине

На кадрах с места аварии видно сильно поврежденную переднюю часть микроавтобуса и что от удара он перевернулся на бок.

Смотрите видео с места ДТП на Ровненщине:

Ранее днем в понедельник еще одно ДТП с тремя погибшими произошло на Запорожье.