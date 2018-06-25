Депутат насмерть сбил молодого парня под Запорожьем

Вечером 24 июня депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин совершил наезд на молодого человека, в результате чего последний скончался.

Об этом сообщил сам чиновник на своей странице в Facebook.

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"Вчера, 24 июня, примерно в 21:50, возвращаясь домой из города Бердянск вместе со своей семьей, мамой и дочерью, на трассе Симферополь – Харьков, не доезжая около 20 километров до города Запорожье, под колеса моего автомобиля бросился мужчина, который перебегал трассу обнаженным в запрещенном месте и был в состоянии сильного алкогольного опьянения", – рассказал политик.



По его словам, он сразу вызвал скорую и полицию и вместе с другими людьми оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Пострадавшего парня доставили в областную больницу. Молодого человека врачам не удалось спасти. Соболезнования близким погибшего,

– добавил депутат.

Гришин рассказал, что во время ДТП был трезвым, что подтвердила медэкспертиза. Сейчас правоохранители проводят все необходимые следственные действия.