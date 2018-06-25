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Депутат на смерть збив молодого хлопця під Запоріжжям

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На Запоріжжі депутат облради збив на смерть людину
На Запоріжжі депутат облради збив на смерть людину / Фото з відкритих джерел

Ввечері 24 червня депутат Запорізької обласної ради Ярослав Гришин скоїв наїзд на молодого чоловіка, внаслідок чого останній помер.

Про це повідомив сам чиновник на своїй сторінці у Facebook.

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"Вчора, 24 червня, приблизно о 21:50, повертаючись додому з міста Бердянськ разом зі своєю родиною, мамою та донькою, на трасі Сімферополь – Харків, не доїжджаючи близько 20 кілометрів до міста Запоріжжя, під колеса мого автомобіля кинувся чоловік, який перебігав трасу оголеним у забороненому місці та був у стані сильного алкогольного сп'яніння", – розповів політик.

За його словами, він одразу викликав швидку та поліцію та разом з іншими людьми надали постраждалому першу медичну допомогу.

Постраждалого хлопця доставили в обласну лікарню. Молоду людину лікарям не вдалося врятувати. Співчуття близьким загиблого,
– додав депутат.

Гришин розповів, що під час ДТП був тверезим, що підтвердила медекспертиза. Наразі правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії.

 

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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