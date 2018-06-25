ДТП з маршруткою, іномаркою та вантажівкою на Рівненщині: троє людей загинуло на місці

У жахливій дорожно-транспортній на Рівненщині троє людей загинуло, ще дев'ятеро постраждало.

Як інформує прес-служба обласної поліції, аварія сталась приблизно о 19:00 у понеділок на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин поблизу села Орлівка Сарненського району.

Читайте також: Депутат на смерть збив молодого хлопця під Запоріжжям

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля Mercedes-Benz з іноземною реєстрацією виїжджав із другорядної дороги на головну і не надав переваги у русі маршрутному таксі сполученням "Київ – Ковель".

Як наслідок обидва транспортні засоби на смузі зустрічного руху врізалися у вантажівку.

Внаслідок зіткнення троє людей із мікроатобуса загинули на місці, дев’ятеро осіб із травмами різного ступеня доставили до лікарні.



Масштабна ДТП на Рівненщині

На кадрах з місця аварії видно сильно пошкоджену передню частину мікроавтобуса і що від удару він перекинувся на бік.

Дивіться відео з місця ДТП на Рівненщині:

Раніше вдень у понеділок ще одна ДТП із трьома загиблими сталась на Запоріжжі.