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      Смертельное ДТП на Сумщине: погибла 9-летняя девочка – фото

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      Авария на Сумщине унесла жизни двух человек / su.npu.gov.ua

      8 января в Сумской области столкнулись грузовик Skania и внедорожник Chevrolet. В результате ДТП погибли два человека, в том числе 9-летняя девочка.

      Авария произошла около 19:00 на автотрассе Киев-Сумы-Юнаковка, вблизи села Гамалеевка Лебединского района. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Сумской области.

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      Что известно о погибших в результате аварии

      Кроме 9-летней девочки, погиб также 30-летний водитель Chevrolet. Еще двое пассажиров внедорожника, женщина и мужчина, с травмами отправлены в областную больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

      Водитель грузовика не пострадал.


      Последствия аварии на Сумщине / фото Нацполиции

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Сумы Аварии и ДТП
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