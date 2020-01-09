Смертельное ДТП на Сумщине: погибла 9-летняя девочка – фото

8 января в Сумской области столкнулись грузовик Skania и внедорожник Chevrolet. В результате ДТП погибли два человека, в том числе 9-летняя девочка.

Авария произошла около 19:00 на автотрассе Киев-Сумы-Юнаковка, вблизи села Гамалеевка Лебединского района. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Сумской области.

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Что известно о погибших в результате аварии

Кроме 9-летней девочки, погиб также 30-летний водитель Chevrolet. Еще двое пассажиров внедорожника, женщина и мужчина, с травмами отправлены в областную больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика не пострадал.



Последствия аварии на Сумщине / фото Нацполиции