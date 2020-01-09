Смертельна ДТП на Сумщині: загинула 9-річна дівчинка – фото

8 січня у Сумській області зіткнулися вантажівка Skania і позашляховик Chevrolet. В результаті ДТП загинуло двоє людей, в тому числі 9-річна дівчинка.

Аварія сталася близько 19:00 на автотрасі Київ-Суми-Юнаківка, поблизу села Гамаліївка Лебединського району. Про це повідомляє пресцентр Нацполіції Сумської області.

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Що відомо про загиблих в результаті аварії

Окрім 9-річної дівчинки, загинув також 30-річний водій Chevrolet. Ще двоє пасажирів позашляховика, жінка і чоловік, з травмами відправлені в обласну лікарню. Чоловік перебуває у важкому стані.

Водій вантажівки не постраждав.



Наслідки аварії на Сумщині / фото Нацполіції