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      Смертельна ДТП на Сумщині: загинула 9-річна дівчинка – фото

      2380 Читать новость на русском
      Аварія на Сумщині забрала життя двох людей / su.npu.gov.ua

      8 січня у Сумській області зіткнулися вантажівка Skania і позашляховик Chevrolet. В результаті ДТП загинуло двоє людей, в тому числі 9-річна дівчинка.

      Аварія сталася близько 19:00 на автотрасі Київ-Суми-Юнаківка, поблизу села Гамаліївка Лебединського району. Про це повідомляє пресцентр Нацполіції Сумської області.

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      Що відомо про загиблих в результаті аварії

      Окрім 9-річної дівчинки, загинув також 30-річний водій Chevrolet. Ще двоє пасажирів позашляховика, жінка і чоловік, з травмами відправлені в обласну лікарню. Чоловік перебуває у важкому стані.

      Водій вантажівки не постраждав.


      Наслідки аварії на Сумщині / фото Нацполіції

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Суми
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