Смертельное ДТП на Житомирщине: водитель бензовоза прокомментировал трагедию

В Житомирской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика с цистерной, в результате которого погибли 9 человек. Водитель автоцистерны рассказал, что жалеет и раскаивается из-за случившегося.

Сейчас 55-летний Анатолий Грановский, который в тот день был за рулем бензовоза, находится в больнице под охраной, сообщает "Gazeta.ua".

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Тогда, 22 сентября, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине пассажирский автобус. Водитель бензовоза рассказал, что все случилось буквально за одну секунду, а избежать столкновения у него не было возможности.

Очень жаль. Не хотел такого горя. На стольких жизнях в один миг поставлен крест. Столкновения не мог избежать, потому что меня как раз машина обгоняла. Все произошло за одну секунду. Все бы отдал, чтобы люди были живы,

– заявил Анатолий Грановский.

Смертельное ДТП на Житомирщине: смотрите видео

Что еще известно о смертельном ДТП на Житомирщине?Перед ДТП водитель автобуса "Житомир – Яремче" остановился для того, чтобы заменить колесо. В момент аварии часть пассажиров автобуса находилась на обочине дороги.



На месте катастрофы погибли 9 пассажиров автобуса, еще 11 госпитализированы с травмами различной тяжести. В автобусе ехали работники КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление".