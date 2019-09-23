Смертельна ДТП на Житомирщині: водій бензовоза прокоментував трагедію

На Житомирщині трапилася смертельна ДТП за участі вантажного автобуса та вантажівки з цистерною, внаслідок якої загинули 9 осіб. Водій автоцистерни розповів, що шкодує і кається через те, що сталося.

Зараз 55-річний Анатолій Грановський, який того дня був за кермом бензовоза, перебуває у лікарні під охороною, повідомляє "Gazeta.ua".

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Тоді, 22 вересня, водій вантажівки не впорався з керуванням та врізався у припаркований на узбіччі пасажирський автобус. Водій бензовоза розповів, що усе трапилося буквально за одну секунду, а уникнути зіткнення у нього не було можливості.

Дуже шкода. Не хотів такого горя. На стількох життях в мить поставлено хрест. Зіткнення не міг уникнути, бо мене саме машина обганяла. Все сталося за одну секунду. Все б віддав, аби люди були живі,

– заявив Анатолій Грановський.

Смертельна ДТП на Житомирщині: дивіться відео

Що ще відомо про смертельну ДТП на Житомирщині?Перед ДТП водій автобуса "Житомир – Яремче" зупинився для того, щоб замінити колесо. У момент аварії частина пасажирів автобуса перебувала на узбіччі дороги.



На місці катастрофи загинули 9 пасажирів автобуса, ще 11 госпіталізовані з травмами різної важкості. В автобусі їхали працівники КП "Житомирського трамвайно-тролейбусного управління"