22:59
23 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін піднімає бойовий дух армії. Сматріни нєвєсти для Пині
      Вєсті Кремля
      21:58, сьогодні
      Вєсті.UA: Підвищення зарплат Шредінгера. Нє віноват Труба, Портнов сам прішол
      Вєсті.UA
      19:55, сьогодні
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Смертельна ДТП на Житомирщині: водій бензовоза прокоментував трагедію

      30
      Водій бензовоза прокоментував смертельну ДТП за своєї участі
      Водій бензовоза прокоментував смертельну ДТП за своєї участі / ukrinform.ua

      На Житомирщині трапилася смертельна ДТП за участі вантажного автобуса та вантажівки з цистерною, внаслідок якої загинули 9 осіб. Водій автоцистерни розповів, що шкодує і кається через те, що сталося.

      Зараз 55-річний Анатолій Грановський, який того дня був за кермом бензовоза, перебуває у лікарні під охороною, повідомляє "Gazeta.ua".

      До слова: Найстрашніші ДТП в історії України: моторошні факти (18+)

      Тоді, 22 вересня, водій вантажівки не впорався з керуванням та врізався у припаркований на узбіччі пасажирський автобус. Водій бензовоза розповів, що усе трапилося буквально за одну секунду, а уникнути зіткнення у нього не було можливості.

      Дуже шкода. Не хотів такого горя. На стількох життях в мить поставлено хрест. Зіткнення не міг уникнути, бо мене саме машина обганяла. Все сталося за одну секунду. Все б віддав, аби люди були живі,
      – заявив Анатолій Грановський.

      Смертельна ДТП на Житомирщині: дивіться відео

      Що ще відомо про смертельну ДТП на Житомирщині?Перед ДТП водій автобуса "Житомир – Яремче" зупинився для того, щоб замінити колесо. У момент аварії частина пасажирів автобуса перебувала на узбіччі дороги.

      На місці катастрофи загинули 9 пасажирів автобуса, ще 11 госпіталізовані з травмами різної важкості. В автобусі їхали працівники КП "Житомирського трамвайно-тролейбусного управління"

      blog_ava
      Шевченко викликав ще одного гравця у збірну України на матчі Євро-2020
      сьогодні
      8663
      Теги: Новини України ДТП на Житомирщині Аварії та ДТП Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 23 вересня: скандал з ексдружиною Князєва, нова жахлива ДТП, флешмоб Зеленського
      сьогодні , 22:15 Головні новини 23 вересня: скандал з ексдружиною Князєва, нова жахлива ДТП, флешмоб Зеленського
      849
      Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 441
      Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      сьогодні , 21:01 Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      Світлана Попова 3411
      Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
      сьогодні , 19:00 Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
      Олександр Бевза 926
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      сьогодні , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 2194
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук