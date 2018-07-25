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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

Смертельное ДТП с участием Островского в Киеве: в прокуратуре рассказали важные детали

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Кирилла Островского проверят на наличие наркотиков и алкоголя в крови
Кирилла Островского проверят на наличие наркотиков и алкоголя в крови / Коллаж 24 канала

23-летнего Кирилла Островского, который на внедорожнике Hummer вечером 24 июля насмерть сбил 10-летнюю девочку в Киеве, проверяют на наличие алкоголя и наркотических веществ в крови, а прокуратура будет ходатайствовать о его аресте.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Как известно, вечером 24 июля в Киеве 23-летний Кирилл Островский сбил девочку, когда она переходила дорогу на зеленый свет. При этом он протащил ребенка на внедорожнике Hummer еще 50 метров, а потом пытался убежать. Ребенок умер в карете скорой помощи.

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Как рассказали в прокуратуре, водитель автомобиля Hummer во время наезда на девочку "грубо проигнорировал правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора", а сама девочка шла по регулируемому пешеходному переходу.

23-летнего водителя задержали возле ТЦ "Парус" на улице Мечникова и доставили в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения,
– отметили в ведомстве.

Островского задержали и сообщили о подозрении. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

В то же время, прокуратура решает вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности), и готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее один из очевидцев рассказал, что виновник трагедии, Кирилл Островский, который на переходе в Киеве сбил 10-летнюю девочку, вел себя довольно неадекватно во время задержания и предлагал заплатить всем присутствующим на месте ДТП по 1000 долларов.

 

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы ДТП з Hummer у Киеве Аварии и ДТП Расследования Прокуратура Киева
Источник: 24 Канал
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