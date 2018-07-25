Смертельна ДТП за участю Островського у Києві: у прокуратурі розповіли важливі деталі

23-річного Кирила Островського, який на позашляховику Hummer увечері 24 липня насмерть збив 10-річну дівчинку в Києві, перевіряють на наявність алкоголю та наркотичних речовин у крові, а прокуратура клопотатиме про його арешт.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.

Як відомо, ввечері 24 липня у Києві 23-річний Кирило Островський збив дівчинку коли вона переходила дорогу на зелене світло. При цьому він протягнув дитину на позашляховику Hummer ще 50 метрів, а потім намагався втекти. Дитина померла в кареті швидкої допомоги.

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Як розповіли у прокуратурі, водій автомобіля Hummer, під час наїзду на дівчинку "грубо проігнорував правила дорожнього руху, а саме червоний сигнал світлофору", а сама дівчинка йшла по регульованому пішохідному переході.

23-річного водія затримали біля ТЦ "Парус" на вулиці Мечнікова та доставили до Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" для проходження освідування на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння,

– зазначили у відомстві.

Наразі Островського затримали й повідомили про підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Водночас, прокуратура вирішує питання про додаткову кваліфікацію його дій за ст. 135 КК України (залишення у небезпеці), та готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше один з очевидців розповів, що винуватець трагедії Кирило Островський, який на переході у Києві збив 10-річну дівчинку, поводився досить неадекватно під час затримання і пропонував заплатити усім присутнім на місці ДТП по 1000 доларів.