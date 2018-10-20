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      Смертельное ДТП с участием Зайцевой: из-за чего в Харькове начнется восстание

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      Юрист объяснил, почему суд никогда не отпустит Зайцеву и Дронова под домашний арест
      Юрист объяснил, почему суд никогда не отпустит Зайцеву и Дронова под домашний арест / Соцсети

      Суд ни при каких обстоятельствах не отпустит под домашний арест подозреваемых в смертельном ДТП на Сумской Елену Зайцеву и Геннадия Дронова, поскольку тогда в Харькове начнется народное восстание. Правда, здесь орган правосудия принимает во внимание не юридические аспекты, а сугубо политические.

      Такое мнение высказал автоюрист Денис Конюшко, передает "Обозреватель".

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      Как отметил он, суд не позволит выпустить из СИЗО под домашний арест Зайцеву и Дронова, поскольку учитывать будет не юридические, а чисто общественные основания.

      "По моему мнению, если не было бы такого внимания прессы к этому делу – такое могло бы произойти. Но сейчас речь идет не о юридических аспектах, а именно о сугубо политических. Если им изменят меру пресечения, то, я понимаю, что там будет восстание в Харькове ", – отметил Конюшко.

      В то же время юрист говорит, что в этом случае говорится о мерах обеспечения, ведь сейчас Дронов и Зайцева не является осужденными, а являются обвиняемыми. Поэтому, по его словам, прокуратура по представлению в соответствующие сроки, может подать ходатайство о продлении или изменении меры пресечения.

      "Избранная ныне мера пресечения – это содержание под стражей. Это жесткий способ обеспечения и он применяется тогда, когда есть реальные основания считать, что человек может скрываться, или будет влиять на свидетелей, будет иным образом мешать следствию. Однако теоретически закон дает возможность изменить меру мероприятие. Но я, как человек, очень сомневаюсь, что суд их отпустит", – подытожил юрист.

      Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате аварии на месте погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.

       

      Как разворачиваются события после смертельной ДТП на сумской в харькове

      Теги: Новости Украины Судьи Криминальные новости ДТП в Харькове
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 20 октября
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