Смертельное ДТП в Киевской области: четверо мужчин погибли, женщина получила травмы

В воскресенье, 18 марта, на дороге Киев – Овруч вблизи села Феневичи водитель автомобиля BMW не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "ЗиЛ".

Как сообщили в полиции, в результате ДТП 25-летний водитель легкового авто с госномерами литовской регистрации и его пассажиры 26-27-летнего возраста от полученных тяжелых травм, несовместимых с жизнью, скончались на месте аварии. Читайте также: Во Львовской области разбился микроавтобус с пассажирами: есть травмированные Место аварии Пассажирку грузовика – 49-летнюю женщину, на карете скорой помощи доставили в районную больницу, где ей диагностировали ушиб носа, закрытую травму головы и сотрясение головного мозга. Все пострадавшие ДТП – жители села Феневичи.