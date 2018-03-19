12:23
19 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-6°C
-6°C -13°C
  • вторник
    -5°C -13°C
  • среда
    -1°C -8°C
  • четверг
    2°C -13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Смертельное ДТП в Киевской области: четверо мужчин погибли, женщина получила травмы

255 Читати новину українською
Место аварии в Киевской области
Место аварии в Киевской области

В воскресенье, 18 марта, на дороге Киев – Овруч вблизи села Феневичи водитель автомобиля BMW не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "ЗиЛ".

Как сообщили в полиции, в результате ДТП 25-летний водитель легкового авто с госномерами литовской регистрации и его пассажиры 26-27-летнего возраста от полученных тяжелых травм, несовместимых с жизнью, скончались на месте аварии.

Читайте также: Во Львовской области разбился микроавтобус с пассажирами: есть травмированные

Место аварии

Пассажирку грузовика – 49-летнюю женщину, на карете скорой помощи доставили в районную больницу, где ей диагностировали ушиб носа, закрытую травму головы и сотрясение головного мозга.

Все пострадавшие ДТП – жители села Феневичи.

Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук