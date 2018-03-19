Смертельна ДТП на Київщині: четверо чоловіків загинуло, жінка отримала травми

У неділю, 18 березня, на дорозі Київ – Овруч поблизу села Феневичі водій автомобілю BMW не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою "ЗіЛ".

Як повідомили у поліції, у результаті ДТП 25-річний водій легкового авто з держномерами литовської реєстрації та його пасажири 26-27-річного віку від отриманих тяжких травм, несумісних з життям, померли на місці аварії. Читайте також: На Львівщині розбився мікроавтобус з пасажирами: є травмовані Місце аварії Пасажирку вантажівки – 49-річну жінку, каретою швидкої допомоги доправлено до районної лікарні, де їй діагностували забійну рану носа, закриту травму голови та струс головного мозку. Всі потерпілі дорожньо-транспортної пригоди – жителі села Феневичі.