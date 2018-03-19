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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смертельна ДТП на Київщині: четверо чоловіків загинуло, жінка отримала травми

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Місце аварії на Київщині
Місце аварії на Київщині

У неділю, 18 березня, на дорозі Київ – Овруч поблизу села Феневичі водій автомобілю BMW не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою "ЗіЛ".

Як повідомили у поліції, у результаті ДТП 25-річний водій легкового авто з держномерами литовської реєстрації та його пасажири 26-27-річного віку від отриманих тяжких травм, несумісних з життям, померли на місці аварії.

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Місце аварії

Пасажирку вантажівки – 49-річну жінку, каретою швидкої допомоги доправлено до районної лікарні, де їй діагностували забійну рану носа, закриту травму голови та струс головного мозку.

Всі потерпілі дорожньо-транспортної пригоди – жителі села Феневичі.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви
Джерело: 24 Канал
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